Электробус переехал лежавшего на проезжей части мужчину на юге Москвы
На юге Москвы электробус насмерть переехал мужчину, лежавшего на проезжей части. Об этом 15 марта сообщает РЕН ТВ.
Согласно материалу, инцидент произошёл на улице Керченская. Очевидцы объяснили, что пьяный мужчина находился на дороге ещё до того, как на него наехал электробус маршрута № 993. Отмечается, что тело погибшего пока не извлекли из-под транспортного средства.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Казани на улице Бехтерева часть кровли жилого дома упала на проезжавший автомобиль — в результате у транспортного средства оказались повреждены капот и крыша. К счастью, водитель машины не получил смертельных травм.
В воскресенье на северо-западе Москвы произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадали 22 человека, включая пятерых детей. Этот инцидент самым крупным происшествием в московском трамвайном хозяйстве за последние десять лет, не связанным с вмешательством других участников движения.
