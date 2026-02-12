Легковушка врезалась в грузовик в Подмосковье, погиб ребенок
В Солнечногорске легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб ребёнок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».
Предварительно, 23-летний водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в попутную фуру «Скания». Пассажир легковушки — двухлетний мальчик — скончался на месте. Его мать получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.
«11 февраля примерно в 21:55 на 38-м километре Ленинградского шоссе в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие», — уточнили время трагедии в полиции.В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и детали аварии. По итогам проверки вынесут решение в установленном законом порядке.
