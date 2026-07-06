Легковушка всмятку: мужчина погиб между двумя грузовиками
Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и двух грузовиков в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 6 июля около 06:30 на улице Новороссийской. 22-летний водитель грузовика Shacman, двигаясь со стороны улицы Волжской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault, за рулем которого находился 45-летний мужчина. После удара легковушка продолжила движение и врезалась в стоявший на светофоре грузовик FAW под управлением 37-летнего водителя.
В результате водитель французской иномарки скончался на месте от полученных травм. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Ранее сообщалось, что фура насмерть сбила пенсионерку возле пешеходного перехода во Владивостоке.
Читайте также: