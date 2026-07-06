Легковушка всмятку: мужчина погиб между двумя грузовиками

06 июля 2026, 13:37

Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками в Краснодаре

Кадр из видео: Телеграм/mvd23krasnodar

Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и двух грузовиков в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД в своем телеграм-канале.