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В Сочи произошло землетрясение

МЧС: у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6
Фото: iStock/sergeyryzhov

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали 6 июля в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в 18 километрах от побережья Сочи, а очаг залегал на глубине пяти километров. Интенсивность подземных толчков составила два балла.

В ведомстве отметили, что все объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее сообщалось, что возле побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки произошли в ночь на этот понедельник в Тихом океане.

Лидия Пономарева

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