В Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали 6 июля в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в 18 километрах от побережья Сочи, а очаг залегал на глубине пяти километров. Интенсивность подземных толчков составила два балла.
В ведомстве отметили, что все объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Информация о пострадавших также не поступала.
Ранее сообщалось, что возле побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки произошли в ночь на этот понедельник в Тихом океане.
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