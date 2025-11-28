Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 94
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 94 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местной пожарной службы.
Напомним, что возгорание в жилом комплексе Wang Fuk Court произошло в среду днем и стало самым масштабным в Гонконге за последние 17 лет.
Президент РФ поддержал Китай после трагического пожара в Гонконге
Пожар начался с бамбуковых строительных лесов, установленных рядом с домами в рамках программы реновации. Возгорание в первом здании ЖК случилось в 14:52 по местному времени (09:52 мск). Впоследствии пламя распространилось на остальные 31-этажные дома комплекса.
Власти инициировали уголовное расследование в связи с аномально быстрым распространением огня. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
По информации российского генконсульства в Гонконге, среди погибших и пострадавших граждан РФ не обнаружено.