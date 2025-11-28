Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 94

28 ноября 2025, 02:50

Фото: iStock/DarthArt

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 94 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местной пожарной службы.





Напомним, что возгорание в жилом комплексе Wang Fuk Court произошло в среду днем и стало самым масштабным в Гонконге за последние 17 лет.



