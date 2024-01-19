Лектор колледжа показал ребенку порнографию и сел в тюрьму

Фото: istock / OlFedv
В Сингапуре бывший лектор технологического колледжа показал 12-летнему ребенку порнографию и оказался в тюрьме. Об этом информирует CNA.
По данным издания, все случилось 8 июня 2023 года. Кеннет Ло Цзяхуэй, работающий учителем в одном из колледжей Института технического обучения, увидел на остановке мальчика и пошел за ним. Он последовал за ребенком в дом, а затем зашел с ним лифт. Мужчина нажал кнопку 12-го этажа и когда лифт двинулся, он включил порноролик на своем телефоне и стал показывать ребенку.
Когда школьник отвернулся, что бы не видеть эти кадры, Цзяхуэй подсунул ему телефон к лицу. Дома мальчик сообщил о случившемся матери, которая обратилась к правоохранителям.
Читайте также:
Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля
Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО
Алина Юрчак