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Лектор колледжа показал ребенку порнографию и сел в тюрьму

В Сингапуре мужчина показал порно 12-летнему мальчику и сел в тюрьму на полгода
19 января 2024, 10:22
Фото: istock / OlFedv

Фото: istock / OlFedv

В Сингапуре бывший лектор технологического колледжа показал 12-летнему ребенку порнографию и оказался в тюрьме. Об этом информирует CNA.

По данным издания, все случилось 8 июня 2023 года. Кеннет Ло Цзяхуэй, работающий учителем в одном из колледжей Института технического обучения, увидел на остановке мальчика и пошел за ним. Он последовал за ребенком в дом, а затем зашел с ним лифт. Мужчина нажал кнопку 12-го этажа и когда лифт двинулся, он включил порноролик на своем телефоне и стал показывать ребенку.

Когда школьник отвернулся, что бы не видеть эти кадры, Цзяхуэй подсунул ему телефон к лицу. Дома мальчик сообщил о случившемся матери, которая обратилась к правоохранителям.


Сингапурца сразу уволили из колледжа, где он вел уроки для студентов в возрасте от 17 до 25 лет. 16 января его приговорили к пяти месяцам и двум неделям лишения свободы. Отмечается, что суд не принял заявления адвоката, который утверждал, что мужчина в момент совершения преступления якобы находился в тяжелой депрессии.

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Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском
19 января 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что утром 19 января на нефтебазе В Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. По сообщениям губернатора региона Александра Богомаза, возгорание произошло после нейтрализации системой РЭБ украинского беспилотника, который всё же успел сбросить снаряд.

Отмечается, что сложившаяся ситуация и вынужденное прибытие пожарного состава не повлияли на движение поездов на станции Клинцы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, для ликвидации возгорания задействованы 13 единиц пожарной техники.

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#пожар
#поезд
#нефть
#брянская область
#александр богомаз
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«Пошли на дело»: Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье
В Приморье два четвероклассника попытались ограбить автовокзал
19 января 2024, 10:53

Фото: istock / Chalabala

Прокуратура начала проверку после попытки двух несовершеннолетних ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, проверку организовали после публикации в СМИ видео, на котором два мальчика заходят в пустое здание автовокзала и требуют у женщины-кассира деньги. Она показала им на экраны, которые связаны с системой видеонаблюдения в помещении. Когда школьники поняли что попали на камеры, они скрылись с места. Прокуратура выяснила, что несостоявшимися грабителями оказались два четвероклассника 2013 года рождения.

Никто из них до этого на учетах не состоял, а их семьи никогда не попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

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#деньги
#камеры
#прокуратура
#школьники
#семьи
#ограбление
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Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля
19 января 2024, 10:18

Фото: iStock/nito100

Тело Заслуженного артиста России Михаила Шиленкова обнаружили в ванне столичного отеля «Лемар», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, труп 46-летнего фаготиста Шиленкова пролежало в гостиничной ванне больше суток.

По предварительной версии, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также сообщается, что артист страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.

Отмечается, что на 27 января у Шиленкова был запланирован концерт в государственной филармонии Москвы.

Напомним, вчера стало известно о смерти театрального критика и драматурга Валерия Семеновского. Он скончался на 72-м году жизни.

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#концерт
#труп
#артист
#москва
#смерть
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Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом
Мигранты устроили забастовку на заводе под Ростовом, требуя повышения зарплаты
19 января 2024, 10:06

Фото: iStock/vichinterlang

В Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Об этом сообщает портал 161.RU.
Отмечается, что 15 января свыше 60 рабочих-уроженцев Таджикистана не прибыли на работу на завод в городе Шахты. Тем самым, они устроили забастовку, требуя поднятия зарплаты на 20-25%.

Представитель предприятия подчеркнул, что последний раз рабочим поднимали зарплаты в сентябре 2023 года. С того момента они начали получать порядка 80 тысяч рублей.

По итогам протеста, заявления на увольнение написали 50 протестующих. Им выплатили деньги, полученные за первые дни работы в январе.

Директор завода, в свою очередь, осудил действия рабочих, назвав их «агрессивными саботажниками». Он подчеркнул, что решение об их увольнении было правильным.

При этом рабочие уверяют, что в результате инцидента было уволено не 50, а порядка 100 человек.

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#мигранты
#завод
#увольнение
#рабочие
#зарплаты
#россия
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Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО
19 января 2024, 09:59

Фото: iStock/PamWalker68

В Московской области возбудили уголовное дело после поджога дома участника спецоперации, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По предварительной информации следствия, в январе 2024 года дом участника специальной военной операции, расположенный в городском округе Истра, намеренно подожгли. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Также известно, что в декабре 2023 года директор компании, в которой ранее работал военный, стал требовать от него выплаты денежных средств, утверждая, что у участника СВО есть перед ним долги. При этом, директор оказывал моральное давление на него и его семью.

«Следственным отделом по г. Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

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#поджог
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Автомобиль протаранил остановку с людьми в Москве
SHOT: внедорожник «Нива» влетел в остановку с людьми, пострадали пять человек
19 января 2024, 09:49

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автомобиль протаранил остановку с людьми в районе Марьино в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. По предварительным данным, за рулём внедорожника «Нива» находился 71-летний мужчина.

По данным столичного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия ДТП. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве попал в аварию грузовик, перевозивший фтороводородную кислоту. Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили загрязнения воздуха.

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#пострадавшие
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Вражеский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод
19 января 2024, 09:31

Фото: iStock/aapsky

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки Тамбовского порохового завода, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, попытка атаки произошла в ночь на 19 января около четырёх часов утра.

Украинский беспилотный летательный аппарат рухнул на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

В результате атаки здание завода не получило никаких повреждений, пострадавших также нет. При этом, персонал предприятия всё же эвакуировали в целях обеспечения безопасности.

Ранее губернатора Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

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#беспилотник
#всу
#завод
#атака
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Суд в Барнауле приговорил бывшего прокурора Фалилеева к 9 годам колонии
19 января 2024, 09:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву по уголовному делу о взяточничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Фалилеева Антонину Бартеневу.
Фалилеева задержали в феврале 2022 года. Бывшего прокурора обвинили в получении взятки в особо крупном размере за покровительство местного бизнесмена. Однако, свою вину Фалилеев не признал.

По словам адвоката Фалилеева, суд обвинил его в получении взятки в десять миллионов рублей, однако, собрать доказательства по восьми из них не смог.

«Девять лет строгого режима с лишением классного чина и штрафом в двукратном размере – более 5 миллионов рублей. Будем обжаловать, учитывая, что Владимир Александрович вину не признавал и не признает», — рассказала собеседница агентства.

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#суд
#забайкальский край
#прокуратура
#взятка
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В Балашихе накрыли пекарню с рабочими-нелегалами
19 января 2024, 09:18

Фото: фотобанк Московской области/Артём Рязанцев

Незаконных мигрантов обнаружила подмосковная полиция среди рабочих цеха по производству хлебобулочных изделий в квартале Щитниково городского округа Балашиха, сообщает главк МВД по Московской области.
«Проверку цеха провели в ходе рейда, направленного на пресечение незаконной миграции. На 23 работников, прибывших в РФ из стран СНГ, составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Выяснилось также, что 14 иностранцев нарушили режим пребывания в России. Всех их оштрафовали на 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По итогам рейда нелегалов отправили в областной Центр временного содержания иностранных граждан. Потом их выдворят из страны.

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#полиция
#балашиха
#мигранты
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