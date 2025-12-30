Достижения.рф

В МЧС объяснили вероятную причину пожара с четырьмя погибшими на Камчатке

Пожар с 4 погибшими в Петропавловске-Камчатском мог начаться из-за детской шалости
Фото: iStock/Kara Capaldo

Причиной пожара с четырьмя погибшими на Камчатке могла стать детская шалость или неосторожность при обращении с огнем. Версию умышленного поджога специалисты исключили, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.



Напомним, что возгорание произошло утром 29 декабря в квартире на улице Горького. Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили в помещении четырёх человек без сознания — двух взрослых мужчин и двух детей. Спасти их не удалось.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Компания Nvidia приобрела акции Intel на сумму пять миллиардов долларов
Компания Nvidia приобрела акции Intel на сумму пять миллиардов долларов
«Вещи и мебель могли загореться от спички, зажигалки и тому подобного, в том числе речь может идти от детской шалости или неосторожном обращении с огнем», — говорится в материале.
По данным инспекторов Госпожнадзора, в квартире зафиксировали два очага возгорания: один в коридоре, где сгорели вещи, а второй — в детской комнате, где огонь повредил мебель и отделку стен. Помещение полностью закоптилось.

Ранее сообщалось, что американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Чёрным морем недалеко от Сочи в этот понедельник.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0