В МЧС объяснили вероятную причину пожара с четырьмя погибшими на Камчатке

30 декабря 2025, 04:57

Пожар с 4 погибшими в Петропавловске-Камчатском мог начаться из-за детской шалости

Фото: iStock/Kara Capaldo

Причиной пожара с четырьмя погибшими на Камчатке могла стать детская шалость или неосторожность при обращении с огнем. Версию умышленного поджога специалисты исключили, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.





Напомним, что возгорание произошло утром 29 декабря в квартире на улице Горького. Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили в помещении четырёх человек без сознания — двух взрослых мужчин и двух детей. Спасти их не удалось.



Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.





«Вещи и мебель могли загореться от спички, зажигалки и тому подобного, в том числе речь может идти от детской шалости или неосторожном обращении с огнем», — говорится в материале.