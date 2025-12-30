В МЧС объяснили вероятную причину пожара с четырьмя погибшими на Камчатке
Причиной пожара с четырьмя погибшими на Камчатке могла стать детская шалость или неосторожность при обращении с огнем. Версию умышленного поджога специалисты исключили, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что возгорание произошло утром 29 декабря в квартире на улице Горького. Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили в помещении четырёх человек без сознания — двух взрослых мужчин и двух детей. Спасти их не удалось.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.
«Вещи и мебель могли загореться от спички, зажигалки и тому подобного, в том числе речь может идти от детской шалости или неосторожном обращении с огнем», — говорится в материале.По данным инспекторов Госпожнадзора, в квартире зафиксировали два очага возгорания: один в коридоре, где сгорели вещи, а второй — в детской комнате, где огонь повредил мебель и отделку стен. Помещение полностью закоптилось.
