Леопард напал на лесничего после ДТП с машиной
В индийском штате Карнатака спасательная операция по транспортировке раненого леопарда обернулась неожиданным нападением на лесничего. Об инциденте пишет Times of India.
Хищника обнаружили местные жители на национальной трассе: леопард пытался пересечь проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Прибывшие на вызов сотрудники лесного ведомства ввели животному транквилизатор, однако усыпляющее средство не успело подействовать.
Обезумевший от стресса зверь внезапно атаковал одного из специалистов. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как леопард валит мужчину с ног, но на выручку пострадавшему мгновенно приходят коллеги — они отгоняют агрессора палками, после чего хищник скрывается в придорожных кустах.
Несмотря на неожиданный поворот, операция завершилась благополучно: лесничим удалось повторно захватить леопарда и доставить в ветеринарный центр для обследования. У животного диагностировали травмы глаза и бедра, ему оказывается необходимая помощь.
Читайте также: