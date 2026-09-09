Леопард напал на лесничего после ДТП с машиной

09 сентября 2026, 20:37

Times of India: В Индии леопард напал на лесничего во время своего спасения

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В индийском штате Карнатака спасательная операция по транспортировке раненого леопарда обернулась неожиданным нападением на лесничего. Об инциденте пишет Times of India.