Леопард ворвался в алкомаркет и ранил трёх человек на западе Индии

22 июля 2026, 00:15

NDTV: Леопард укрылся в алкомаркете и ранил трёх человек в Индии

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

В индийском штате Раджастхан леопард забрёл в магазин алкогольной продукции и напал на трёх человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.