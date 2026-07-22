Леопард ворвался в алкомаркет и ранил трёх человек на западе Индии
В индийском штате Раджастхан леопард забрёл в магазин алкогольной продукции и напал на трёх человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Согласно материалу, инцидент произошел в городе Тодарайсингх. Хищник сначала атаковал лесного волонтёра, а затем проник на оживленный рынок. Там зверь набросился на продавца магазина спиртных напитков и на мужчину, сидевшего у входа.
Началась паника. Несмотря на это, местные жители быстро среагировали и закрыли зверя внутри помещения, как только все люди оказались на улице. Спустя почти пять часов специалисты усыпили леопарда с помощью транквилизатора и вывезли его в управление лесного хозяйства для ветеринарного обследования. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
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