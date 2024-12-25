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Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане

Кислородный баллон взорвался на борту рухнувшего в Казахстане самолета
Фото: iStock/andreart

Фото: iStock/andreart

На борту пассажирского самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение вблизи Актау произошел взрыв кислородного баллона. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, других подробностей там не привели.
Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.



На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа — 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть из Казахстана и три из Киргизии.

По последним данным, при авиакатастрофе выжили 28 человек. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них две девочки 13 и 16 лет. Сейчас за их жизнь борются врачи. Известно, что пилоты погибли.

Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета.

Уточняется, что Алиев экстренно вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.

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Мужчина был семь лет назад: россиянка с ВИЧ умирала от болезни из-за невнимательности врачей. Кто ответит за ошибку?
25 декабря 2024, 12:13

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

60-летняя Лидия из Свердловской области на протяжении нескольких лет борется со страшным недугом. Ситуацию усугубило то, что первый анализ на ВИЧ был потерян медицинским персоналом. Из-за этого постановка окончательного диагноза затянулась. О том, как невнимательность врачей едва не стоила жизни пенсионерки расскажет «Радио 1».

Потеря анализов на ВИЧ


В конце 2022 года у Лидии внезапно начались серьезные проблемы со здоровьем: она ощущала слабость и сухость в глазах. Изначально врачи связывали эти симптомы с последствиями перенесенного COVID-19, но никакое лечение не приносило облегчения.

«Мама потеряла восемь килограммов, у нее появился герпес на ягодицах и белый налет на языке, а также начались кашель и сильная одышка», — рассказывает ее дочь София.

В марте 2023 года Лидию госпитализировали, и врачи решили, что стоит сдать анализ на ВИЧ, так как симптомы выглядели подозрительно. Это делалось скорее для исключения наиболее серьезного диагноза. Однако произошла ошибка: в местной больнице неправильно записали фамилию пациентки, и анализ затерялся.

Женщина продолжала находиться в больнице без улучшений, и тогда София решила отвести маму на платные обследования. Новые специалисты предположили, что это может быть либо онкология, либо ВИЧ. Инфекционист снова назначил анализы. В июне 2023 года результаты пришли, и они оказались отрицательными. Врачи начали склоняться к диагнозу рак, но не могли его подтвердить.


Фото: iStock/Alexandr Lebedko

С каждым днем состояние Людмилы продолжало ухудшаться. В сентябре 2023 года у нее обнаружили множественные узлы в легких, и потребовалась срочная госпитализация. Для поступления в больницу снова пришлось пройти все необходимые анализы, включая тест на ВИЧ. На этот раз, с третьей попытки, пришел положительный результат, и София с матерью не могли поверить своим глазам.

«Мы меньше всего ожидали, что у мамы может быть ВИЧ. Последний раз у нее был мужчина семь лет назад. Я не понимаю, как врачи могли так ошибиться», — сокрушается дочь Лидии.

Сейчас пенсионерка продолжает бороться за свою жизнь. Оказалось, что второй анализ, который показал отрицательный результат, принадлежал совершенно другому человеку. Никто не заметил, что на документе была указана другая фамилия: ни сама Лидия, ни София, ни врач. Это выяснили только тогда, когда решили перепроверить предыдущий результат.

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Как чужой анализ оказался у них, остается загадкой. У семьи не было времени разбираться в ситуации, так как состояние Лидии становилось критическим. К сожалению, когда правда вскрылась, ВИЧ уже перешел в стадию СПИДа, и здоровье женщины было сильно подорвано.


Попытка добиться ​наказания


София убеждена, что если бы врачи проявили больше внимательности, можно было бы избежать всех этих тяжелых последствий и осложнений. Параллельно с лечением матери она пытается добиться справедливости и привлечь медиков к ответственности. Однако пока надзорные органы не выявили никаких ошибок в работе больницы.

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Москвичи избили жителя Подмосковья, вывезли в лес и отобрали 3 млн рублей
25 декабря 2024, 12:10

Фото: istockphoto.com/Orhan GULDESTE

Двух москвичей, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Ивантеевки, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«О нападении заявил пострадавший. Он сообщил, что на него напали неизвестные, избили, силком усадили в машину, вывезли в лес и там, угрожая пистолетом забрали у него мобильный телефон и деньги — около 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в преступлении, против них завели уголовное дело по статье «Разбой». Обоих задержанных до суда оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что жительницу Красноярского края, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит», приговорили к пяти годам в колонии.

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#разбой
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
Алиев направил делегацию Азербайджана в Казахстан на место крушения самолета
25 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL. Об этом сообщает агентство АПА.
Уточняется, что Алиев вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#самолет
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#жертвы
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Заставившей сына выпить «Азелит» женщине вынесли приговор в Красноярском крае
Заставившая сына выпить «Азелит» женщина получила пять лет колонии
25 декабря 2024, 11:35

Фото: istockphoto/AMilkin

К пяти годам колонии приговорили женщину, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит» в Красноярском крае. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
«Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в публикации.
Пострадавший сейчас проходит плановое лечение, до конца августа он был в стационаре. Осужденная свою вину не признала, сославшись на то, что «не желала смерти сыну». Процесс проходил по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По сообщению региональной прокуратуры, все произошло в июле, когда подсудимая пришла домой в нетрезвом виде, начав ругаться с ребенком и ударив его по голове кочергой. После она заставила школьника выпить средство и пошла спать. Скорую вызвал отец, вернувшийся с работы. У мальчика зафиксировали рану затылка, отравление щелочью, внутреннее кровотечение, а также ожоги пищевода и носоглотки.

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#мир
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#новости
#красноярский край
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МЧС Казахстана: при крушении самолета выжили 25 человек
25 декабря 2024, 11:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

25 человек выжили при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Утверждается, что из них 22 человека госпитализированы. На месте происшествия задействованы 150 человек личного состава и 45 единиц техники.

Списки пассажиров уточняются.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#птицы
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#жертвы
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Меняйло: родители массово забирают детей из школ после взрыва в ТЦ
25 декабря 2024, 11:32

Сергей Меняйло (Фото: kremlin.ru)

После того, как прогремел взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, родители начали массово забирать детей из школ и детских садов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.
«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации», – написал Меняйло.
По словам главы республики, на территории региона не произошло никаких других ЧП, кроме взрыва в торговом центре. Он отметил, что версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было подключено к системе газоснабжения.

Причины происшествия устанавливаются. Сергей Меняйло заверил, что расскажет жителям о результатах работы следственно-оперативной группы.

Взрыв в торговом центре во Владикавказе произошёл утром 25 декабря, после него в здании начался пожар.

По данным МЧС, площадь, охваченная огнём, составила 800 кв. м.

Согласно информации, предоставленной оперативными службами, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, ещё двое человек пострадали.

ТЦ после взрыва может обрушиться, поэтому пожарные не заходят вглубь здания.

После ЧП появилась неофициальная информация, согласно которой беспилотник мог ударить по телевышке в Северной Осетии. Меняйло не подтвердил эти данные и призвал жителей не реагировать на провокации.

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#человек
#тц
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Севшую на унитаз женщину укусила змея в Техасе
25 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/DikkyOesin

Агрессивную змею в туалете встретила жительница американского штата Техас, передает KXAN. По словам Марии Хаймес, она пошла в уборную ранним утром, не включив там свет.
Сев на унитаз, пострадавшая ощутила резкую боль в ноге. Как выяснилось позже, женщину атаковала так называемая крысиная змея, которая, к счастью, неядовитая.

Американка предполагает, что рептилия проникла в жилище через вентиляцию, затем свернулась рядом с унитазом, пока ее не побеспокоили. Ситуацию пострадавшая назвала «очень страшной».

Перед этим сообщалось, сколько человек могли выжить при крушении самолета в казахстанском Актау. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети.

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#мир
#сша
#новости
#животные
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Sputnik Казахстан: после крушения самолета в Актау госпитализировали 14 человек
25 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/sudok1

В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау на западе Казахстана пострадали 14 человек, многие из которых уже госпитализированы. По информации из Telegram-канала Sputnik Казахстан, из 14 пациентов пятеро находятся в реанимации.
В Мангистаускую областную больницу доставили 14 пострадавших, где в приемном покое сейчас происходит сортировка. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок, который сейчас проходит обследование, и еще один 16-летний ребенок, который также будет направлен в больницу.

Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео
Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря утром. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с небольшой стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых, согласно сообщениям СМИ, удалось выжить более 10 людям.

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Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
25 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/aapsky

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственниками погибших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.
«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что молится о выздоровлении выживших при авиакатастрофе.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 25 человек. Пилоты погибли. Причиной аварии, согласно предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц.

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На борту упавшего в Актау самолета находилось 67 человек

Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета в Казахстане
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