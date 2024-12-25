Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане

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На борту пассажирского самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение вблизи Актау произошел взрыв кислородного баллона. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, других подробностей там не привели.
Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа — 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть из Казахстана и три из Киргизии.
По последним данным, при авиакатастрофе выжили 28 человек. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них две девочки 13 и 16 лет. Сейчас за их жизнь борются врачи. Известно, что пилоты погибли.
Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета.
Уточняется, что Алиев экстренно вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.
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Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа — 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть из Казахстана и три из Киргизии.
По последним данным, при авиакатастрофе выжили 28 человек. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них две девочки 13 и 16 лет. Сейчас за их жизнь борются врачи. Известно, что пилоты погибли.
Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета.
Уточняется, что Алиев экстренно вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.
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Элина Позднякова