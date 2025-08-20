«Летела под колеса»: В Туле из переполненной маршрутки на ходу выбросило девушку
В Туле на проспекте Ленина произошёл инцидент с падением пассажирки из салона маршрутного такси. Об этом сообщает Тульская пресса.
По предварительной информации, происшествие случилось с микроавтобусом Citroen, следовавшим по маршруту № 62. Сообщается, что в момент отъезда от остановки дверь транспортного средства была не закрыта. В результате стоявшая в проёме 25-летняя девушка потеряла равновесие и упала на проезжую часть.
По данным очевидцев, в салоне на тот момент было много пассажиров. В результате падения потерпевшая получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, после чего она была отпущена. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о лишении мигранта паспорта в Тульской области.
Читайте также: