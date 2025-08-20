«Летела под колеса»: В Туле из переполненной маршрутки на ходу выбросило девушку

20 августа 2025, 20:10

В центре Тулы пассажирка выпала на дорогу из движущейся маршрутки

Фото: Istock/Apriori1

В Туле на проспекте Ленина произошёл инцидент с падением пассажирки из салона маршрутного такси. Об этом сообщает Тульская пресса.