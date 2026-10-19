Летевший из Новосибирска в Махачкалу самолет подал сигнал бедствия
Самолет компании S7 рейсом Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия
Самолет авиакомпании S7, выполняющий 19 октября рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Об этом свидетельствуют данные полетного трекинга.
Лайнер передал код 7700, который означает чрезвычайную ситуацию на борту. На воздушном судне может находиться до 189 пассажиров.
В пресс-службе авиакомпании «Известиям» сообщили, что крылатая машина готовится к посадке на запасном аэродроме в Омске. По данным перевозчика, в самолете обнаружили техническую неисправность.
Ранее в Ливерпуле самолет экстренно сел после объявленной на борту тревоги. Посадка прошла штатно.
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