В Англии на борту самолета объявили тревогу
В Ливерпуле самолет экстренно сел после объявленной на борту тревоги
Пассажирский самолет Airbus A319, выполнявший рейс из Глазго в Саутгемптон, совершил экстренную посадку в аэропорту Ливерпуля. Причиной стала ранее объявленная тревога на борту.
Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. По словам собеседника агентства, посадка прошла штатно. Возможная причина, по которой борт подал сигнал тревоги, не уточняется.
Ранее в российском аэропорту у самолета лопнуло колесо. Согласно данным, речь идет о воздушном судне Ан-24.
Кроме того, в Шереметьево россияне 40 часов не могли вылететь в Хургаду. Информировали, что вылет должен быть 18 октября в 13:35.
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