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В Англии на борту самолета объявили тревогу

В Ливерпуле самолет экстренно сел после объявленной на борту тревоги
Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Пассажирский самолет Airbus A319, выполнявший рейс из Глазго в Саутгемптон, совершил экстренную посадку в аэропорту Ливерпуля. Причиной стала ранее объявленная тревога на борту.



Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. По словам собеседника агентства, посадка прошла штатно. Возможная причина, по которой борт подал сигнал тревоги, не уточняется.

Ранее в российском аэропорту у самолета лопнуло колесо. Согласно данным, речь идет о воздушном судне Ан-24.

Кроме того, в Шереметьево россияне 40 часов не могли вылететь в Хургаду. Информировали, что вылет должен быть 18 октября в 13:35.

Никита Кротов

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