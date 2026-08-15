Филипп Киркоров перевёз прах деда из Болгарии в Россию для перезахоронения
Певец Филипп Киркоров появился на вечеринке, посвящённой 20‑летию «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru».
Звезда вручил модели дорогие часы Rolex, инкрустированные бриллиантами. Преподнёс Киркоров аксессуар нетипично – подарочную упаковку он вскрыл с помощью своих обновленных зубов. Валентина улыбнулась, приняла подарок и поблагодарила певца, который даже прослезился во время совместного снимка.
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Находясь на мероприятии, Киркоров ответил на вопрос журналистов о недавнем перезахоронении родственников. Напомним, что он добился переноса останков своей мамы и бабушки на Троекуровское кладбище в Москве.
По распоряжению звезды урны с прахом перевезли из Болгарии и разместили рядом с могилой его отца — народного артиста России Бедроса Киркорова. Церемония прошла камерно, без лишней огласки и большого скопления гостей. Согласно материалу Super.ru, певец перевёз в Россию ещё и прах дедушки – мужа бабушки и отца мамы.
«Все теперь будут в одном месте», — объяснил Киркоров.