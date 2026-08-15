Филипп Киркоров перевёз прах деда из Болгарии в Россию для перезахоронения

15 августа 2026, 04:10

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров появился на вечеринке, посвящённой 20‑летию «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru».





Звезда вручил модели дорогие часы Rolex, инкрустированные бриллиантами. Преподнёс Киркоров аксессуар нетипично – подарочную упаковку он вскрыл с помощью своих обновленных зубов. Валентина улыбнулась, приняла подарок и поблагодарила певца, который даже прослезился во время совместного снимка.





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«Все теперь будут в одном месте», — объяснил Киркоров.