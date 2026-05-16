Мужчина погиб после нападения акулы в Австралии
Мужчина погиб после нападения акулы у острова Роттнест близ Перта в штате Западная Австралия. Об этом сообщила местная полиция, передает телеканал ABC News.
Трагедия произошла утром у рифа Horseshoe Reef — популярного места для дайвинга и рыбалки. Очевидцы заметили примерно в 80 метрах от берега белую акулу длиной около пяти метров. Пострадавшего на лодке доставили к пристани для оказания помощи, однако спасти его не смогли.
Правоохранители призвали людей проявлять осторожность вблизи залива. Случившееся сильно потрясло жителей и туристов, поскольку место, получившее известность благодаря затонувшему кораблю «Мира Флорес», пользуется большой популярностью.
Ранее сообщалось, что 31-летний испанец Борха, работавший гинекологом, потерял ногу в результате нападения акулы на Мальдивах. Трагедия произошла во время экскурсии по океану, когда туристам предложили поплавать на большой глубине.
