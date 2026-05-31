Летевший в Читу самолет вернулся в Иркутск по технической причине

31 мая 2026, 16:18

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Иркутска в Читу, был вынужденным вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала техническая неисправность, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.





По данным ведомства, воздушное судно благополучно приземлилось обратно в Иркутске. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.



В связи с инцидентом Иркутский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



