Летевший в Ирландию борт подал сигнал бедствия на высоте свыше десяти тысяч метров
Пассажирский Boeing 777 авиакомпании British Airways, следовавший в Ирландию, подал сигнал бедствия над Ирландским морем и был вынужденным развернуться. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Инцидент произошел 5 октября после вылета самолета из Великобритании. На высоте около 10,9 тыс. метров на борту произошла разгерметизация. Пассажирам приказали воспользоваться кислородными масками, после чего лайнер начал экстренное снижение до 2,7 тыс. метров.
Самолет некоторое время находился в районе Великобритании, а затем благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. В British Airways заявили, что пассажиры покинули борт в штатном режиме.
Ранее следовавший с Бермудских островов самолет загадочно исчез. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: