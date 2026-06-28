Названо число жертв крушения самолета с парашютистами во Франции
При крушении туристического самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек. Об этом пишет газета Est Republicain.
По данным издания, авиакатастрофа произошла примерно в 11 часов. Ранее радиостанция ICI передавала, что борт перевозил людей, планировавших первый прыжок с парашютом.
Воздушное судно вылетело утром с аэродрома Нанси-Эссе и. рухнул в районе улицы Алленде в коммуне Томблен, недалеко от жилой застройки. Телеканал France 3 сообщал, что число жертв может быть высоким, а также не исключал риск взрыва летательного аппарата.
Префектура департамента Мерт и Мозель создала оперативный центр с участием всех экстренных служб, территория оцеплена полицией. В настоящий момент точные причины и обстоятельства крушения выясняются.
Читайте также: