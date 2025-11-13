Шесть детей и восемь взрослых госпитализировали с кишечной инфекцией в Махачкале
В Махачкале 14 человек оказались в инфекционной больнице с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана в телеграм-канале.
Среди заболевших — шесть детей и восемь взрослых. У всех наблюдаются характерные для отравления симптомы: тошнота, рвота, диарея и повышенная температура. По данным ведомства, тяжелых случаев нет, все пациенты получают необходимое лечение.
Сейчас специалисты республиканского Роспотребнадзора занимаются поиском источника заражения. В начале ноября с похожими симптомами госпитализировали десять детей в Казбековском районе.
