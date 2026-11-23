Ликвидирован тигр-людоед
В Малайзии выследили тигра, который, по версии властей, растерзал местного жителя. Хищника нашли лишь после того, как он напал на егеря, написала газета The Straits Times.
По данным издания, все произошло в штате Перак. Сотрудники департамента дикой природы и национальных парков вели наблюдение в лесном массиве, когда зверь атаковал одного из них. Егерь выстрелил в целях самообороны и угодил тигру в правое плечо и затылок. Ранения оказались смертельными.
По информации ведомства, этот же тигр 18 ноября напал на сельчанина Нгаха Итама. Мужчина заготавливал бамбук примерно в километре от деревни и в ста метрах от лесного заповедника. Это второе нападение с летальным исходом за осень. После первой жертвы в лесу установили две ловушки и запустили дроны, чтобы отследить хищника, но тогда его поймать не смогли.
Осмотрев тушу, специалисты заметили, что у тигра нет нижнего левого клыка, а остальные притупились. Кроме того, обнаружилась старая травма с правой стороны живота. Тушу направили в Национальный центр спасения дикой природы в Сункае для вскрытия. Местных жителей призвали не ходить в лес поодиночке, особенно утром и поздним вечером, и сообщать о любых встречах с хищниками.
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