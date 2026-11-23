23 ноября 2026, 12:18

В Малайзии егерь застрелил напавшего на него тигра-людоеда

Фото: iStock/Marta fernandez

В Малайзии выследили тигра, который, по версии властей, растерзал местного жителя. Хищника нашли лишь после того, как он напал на егеря, написала газета The Straits Times.