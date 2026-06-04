В Свердловской области спустя 16 лет раскрыли хладнокровное убийство в лесу
В Свердловской области суд вынес приговор местному жителю за преступление, которое он совершил в 2007 году. Как сообщает управление СК РФ по региону, инцидент произошёл в Артинском районе.
Пьяный мужчина взял топор и отправился в лес, чтобы найти дерево и сделать из него черенок для лопаты. Во время поисков он заметил женщину, которая собирала ягоды. Злоумышленник ударил потерпевшую обухом топора, а затем попытался её изнасиловать.
Однако осуществить задуманное он не смог: мужчина убил жертву, выбросил топор и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело, но долгое время не могли завершить расследование.
Только недавно специалисты по раскрытию преступлений прошлых лет нашли доказательства и установили виновного. Экспертиза показала, что гражданин вменяем и осознавал свои действия. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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