В Свердловской области спустя 16 лет раскрыли хладнокровное убийство в лесу

04 июня 2026, 18:55

Жителя Свердловской области осудили через 16 лет за убийство женщины в лесу

Фото: Istock/artisteer

В Свердловской области суд вынес приговор местному жителю за преступление, которое он совершил в 2007 году. Как сообщает управление СК РФ по региону, инцидент произошёл в Артинском районе.