Домашняя собака растерзала малыша из-за миски с едой
В Приморском крае полуторагодовалый ребенок погиб от нападения домашней собаки. Об этом проинформировал Минздрав региона.
В ведомстве уточнили, что мальчик дотронулся до миски с кормом сторожевой овчарки, после чего животное растерзало его. Трагедия произошла во дворе дома, где воспитывался малыш в многодетной семье.
В момент происшествия он находился на улице вместе со старшей сестрой. Прибывшие на место медики не смогли спасти ребенка. В настоящее время родителям погибшего оказывается психологическая помощь.
Ранее под Астраханью собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада. Ребенка госпитализировали.
