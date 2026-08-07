Литовец хотел прорваться через границу России, но передумал

07 августа 2026, 20:35

LRT: Литовец пытался пешком пересечь российскую границу, но не стал

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Литовец попытался прорваться через границу с Россией, но в последний момент передумал. Об этом стало известно 7 августа.