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Литовец хотел прорваться через границу России, но передумал

LRT: Литовец пытался пешком пересечь российскую границу, но не стал
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Литовец попытался прорваться через границу с Россией, но в последний момент передумал. Об этом стало известно 7 августа.



Инцидент произошел две недели назад на пограничном переходе «Нида». Как сообщает издание LRT, нарушитель на автомобиле снёс шлагбаум и объехал противотанковые заграждения («зубы дракона»), после чего направился в сторону российской границы.

Однако, достигнув защитного ограждения, мужчина остановился, постоял некоторое время, а затем развернулся и вернулся обратно на литовскую территорию. Подробности о мотивах нарушителя и мерах, принятых в отношении него, не уточняются.

Ранее польские пограничники задержали украинку с радиоактивными долларами. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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