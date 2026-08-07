Литовец хотел прорваться через границу России, но передумал
Литовец попытался прорваться через границу с Россией, но в последний момент передумал. Об этом стало известно 7 августа.
Инцидент произошел две недели назад на пограничном переходе «Нида». Как сообщает издание LRT, нарушитель на автомобиле снёс шлагбаум и объехал противотанковые заграждения («зубы дракона»), после чего направился в сторону российской границы.
Однако, достигнув защитного ограждения, мужчина остановился, постоял некоторое время, а затем развернулся и вернулся обратно на литовскую территорию. Подробности о мотивах нарушителя и мерах, принятых в отношении него, не уточняются.
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