Вагоны столкнулись с локомотивом и сошли с рельсов в российском регионе

03 мая 2026, 19:01

Четыре вагона столкнулись с локомотивом и сошли с рельсов в Пермском крае

Фото: istockphoto/designbydx

В Пермском крае на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги, произошел инцидент с участием грузовых вагонов и маневрового локомотива. Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, 3 мая зафиксировали неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.





В результате они столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех вагонов. Подвижной состав получил повреждения. Пострадавших нет, жертв удалось избежать.



В настоящее время на месте работают следователи, выясняющие обстоятельства случившегося. Ведутся восстановительные работы на путях. По факту происшествия проводится проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).



