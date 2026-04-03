Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Ульяновском
Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, пишет РИА Новости.
Инцидент случился на участке около станции Бряндино. Состав следовал по маршруту №302 из Челябинска в Москву.
