Лучший продавец «Доширака» загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге

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Двукратный лучший продавец «Доширака» в России загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге. Предполагается, что смерть его наступила после жестокой драки с завистливыми коллегами из других регионов.
Тело 45-летнего Виталия было обнаружено во дворе гостиницы «Московская горка» накануне, 11 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Вдове сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай, но она этому не верит. Коллеги предпринимателя уверены, что её супруга избили сотрудники «Доширака» из других регионов. Они завидовали его профессиональным успехам — Виталий два года подряд признавался лучшим работником отрасли в России.
Обстоятельства смерти торгового представителя в области продаж лапши быстрого приготовления до сих пор расследуются. «Доширак» пообещал вдове оплатить все расходы на транспортировку тела на родину, в Улан-Удэ, и похороны, но только после завершения проверки, которую проводят правоохранители.
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