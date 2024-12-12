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Лучший продавец «Доширака» загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Wako Megumi

Фото: istockphoto/Wako Megumi

Двукратный лучший продавец «Доширака» в России загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге. Предполагается, что смерть его наступила после жестокой драки с завистливыми коллегами из других регионов.


Тело 45-летнего Виталия было обнаружено во дворе гостиницы «Московская горка» накануне, 11 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Вдове сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай, но она этому не верит. Коллеги предпринимателя уверены, что её супруга избили сотрудники «Доширака» из других регионов. Они завидовали его профессиональным успехам — Виталий два года подряд признавался лучшим работником отрасли в России.

Обстоятельства смерти торгового представителя в области продаж лапши быстрого приготовления до сих пор расследуются. «Доширак» пообещал вдове оплатить все расходы на транспортировку тела на родину, в Улан-Удэ, и похороны, но только после завершения проверки, которую проводят правоохранители.

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Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство
Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн
12 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Teka77

В Австрии украинец получил отказ в выдаче гражданства из-за того, что не исполнил государственный гимн во время церемонии вручения. Об этом сообщает газета Kurier.
По информации издания, правительство земли Нижняя Австрия отозвало ранее принятое решение о предоставлении мужчине гражданства, так как он, предположительно, заранее заявил о своей неготовности исполнять гимн на официальном мероприятии.

Представители местной администрации, представляющие Австрийскую партию свободы (АПС), указали на статью закона о присвоении гражданства, которая требует, чтобы процедура проходила в «торжественной обстановке» и сопровождалась исполнением гимна у флагов Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей
12 декабря 2024, 15:49

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

В Башкирии в городе Стерлитамак ученик школы избил сверстника из-за 15 тысяч рублей. Видео драки опубликовал Телеграм-канал Mash Batash.
На опубликованных кадрах видно, как подросток оскорбляет сверстника, требуя у него деньги. Мальчик несколько раз получил кулаками по лицу. По информации канала, потерпевший уточнял, что у него нет такого количества денег. За избиением спокойно наблюдали иные учащиеся образовательного учреждения и не пытались помешать обидчику.

Работники правоохранительных органов ещё не комментировали ситуацию.

«Будем разбираться. Все ответят, кто есть на этом видео, сделаю все возможное. Написал в прокуратуру, сообщил в полицию, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а руководство школы и учителя понесут ответственность за это. Пострадавшего защитим», — подчеркнул юрист Дмитрий Черкасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



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#мальчик
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СК возбудил дело против начальника СИЗО-5 в Перми за превышение должностных полномочий
СК возбудил дело против начальника женского СИЗО в Перми за присвоение премий
12 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника женского изолятора СИЗО-5 в Перми Арсена Шихрагимова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК.
По информации, представленной Properm, Шихрагимов, который занимает свою должность с мая 2022 года, вместе с заместителем был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по Пермскому краю. Операция выявила факты неправомерного распределения премий: руководство выписывали повышенные выплаты своим подчиненным, часть которых затем присваивалась ими.

В ранние часы 11 декабря сотрудники следственных органов провели обыски в служебных кабинетах руководства СИЗО-5. Задержанные были доставлены на допрос для дачи показаний.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического медицинского университета успешно провели сложную операцию по спасению руки двухлетней девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро.

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#подмосковье
#сизо
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Мигрант погиб после выполнения трюка в ТЦ «Афимолл» в Москве
12 декабря 2024, 15:16

Фото: iStock/ Gal2007

35-летний выходец из Таджикистана не выжил после выполнения трюка в торговом центре «Афимолл» в Москве, сообщил Телеграм-канал «MK: срочные новости».
По данным канала, мужчина хотел выполнить кульбит при прыжке с одного этажа столичного торгового центра на другой, и в результате упал с высоты шестого этажа.

«Смерть была страшной и мгновенной», — говорилось в сообщении.

Медицинские работники не смогли помочь пострадавшему.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого. В октябре 2023 года женщина обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы. Однако новые искусственные зубы не соответствовали её физиологическим особенностям.

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#работники
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В Карелии жители остались без воды из-за аварии на сетях
12 декабря 2024, 15:05

Фото: iStock/ Vyacheslav Dumchev

В Карелии жители города Питкяранта остались без воды из-за аварийной ситуации, сообщили окружные власти в своей группе «Вконтакте».
Водоснабжение в карельском городе отключили из-за аварии на сетях. Управляющая компания проводила работы по обслуживанию сетей, из-за которых установили технологическую колонку для забора воды. Произошел несанкционированный наезд автотранспортного средства на колонку, из-за чего она была повреждена.

«Уважаемые собственники, в связи с аварийной ситуацией на сетях водопровода 12.12.2024 года с 12:00 часов до устранения аварии будет остановлена подача водоснабжения на весь город», — обратила пресс-служба администрации Питкяранты.

Местным жителям посоветовали запастись водой. Согласно информации из открытых источников, население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.

В пресс-службе добавили, что устранением аварии занимается МУП «УК Питкяранта». Согласно предварительной информации, возобновление водоснабжения в карельском городе планируется до 18.00 часов.

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#аварии
#водоснабжение
#население
#собственники
#служба
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В Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро
В Петербурге спасли руку девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро
12 декабря 2024, 15:00

Фото: iStock/Nastco

В Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического медицинского университета успешно провели сложную операцию по спасению руки двухлетней девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером, около 20:10. При поступлении в клинику у ребенка были зафиксированы серьезные повреждения – обильно загрязненные рваные раны на пальцах. Врачи немедленно собрали бригаду микрохирургического отделения и анестезиологов, которые приступили к операции.

По словам специалистов, эпидермис был полностью сорван на всех тыльных поверхностях пальцев, что потребовало применения высококвалифицированных методов лечения. Для защиты и содействия заживлению были наложены мазевые повязки на поврежденные участки. Кроме того, девочке назначили антибактериальную терапию, что является стандартной практикой при подобных травмах.

Ранее россиянам рассказали, как избежать зависимости от капель для носа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рабочий погиб на шахте в Свердловской области
12 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/Adam88xx

Один рабочий погиб во время обрушения горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область).
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, трагедия произошла 12 декабря на Северной шахте № 13. Причиной обрушения породы стал горно-тектонический удар.

Под завалами оказался рабочий, при подъёме из шахты его состояние ухудшилось, пострадавшему оказали медицинскую помощь, но его всё равно не удалось спасти.

Сейчас шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

На место происшествия выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников.

Ранее на шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы 120 человек.

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#трагедия
#происшествия
#шахтёры
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«Я ж не садист»: исповедь людоеда на пожизненном, ставшего кошмаром Пензенской области
12 декабря 2024, 14:41

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

1 апреля 1988 года в Пензенской области, в городе Белинский родился Александр Бычков. Семья у мальчика была неблагополучная, в ней всегда царил беспорядок и непрерывно употреблялся алкоголь. Впоследствии он получил жуткое прозвище «Белинский каннибал».
Бычков начал свою преступную деятельность в 21 год. Сначала у него было безобидное хобби: он увлекался чтением. Но потом его начали интересовать совсем другие вещи — поедание и убийство людей. «Радио 1» подробнее расскажет зловещую историю о каннибале из Пензы.

Тяжелое детство


Повзрослев, дети стали воровать, чтобы хоть как-то прокормить себя.

В возрасте 40 лет отец Александра покончил с собой, что не вызвало никакой реакции у матери. В их доме постоянно собирались её собутыльники, в компании которых она весело проводила время.

С возрастом Александр начал более активно отстаивать свои права — известно, что однажды он даже избил мать, защищаясь от её очередных побоев. Однако друзей у него практически не было. В школе он часто погружался в книги, иногда настолько, что не слышал звонка на уроки, а дома предпочитал смотреть фильмы.

«Сначала космонавтом мечтал стать, как все. Потом хотел в спецназ. Но понял, что невозможно с моим телосложением стать Терминатором. Вес когда пытался набрать, самое большое, что получилось, — до 56 кг. Какой спецназ? Не возьмут такого. Но я все равно тренировался. Холодное оружие люблю, на воле метал ножи», — рассказал Александр о своей детской мечте для «Московского Комсомольца».

В 2007 году Александр окончил ПТУ по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» и поступил в педагогическое училище. Однако его планам не суждено было реализоваться, так как однажды его младший брат был тяжело ранен, в результате чего стал инвалидом второй группы. В итоге Бычкову пришлось оставить учебу, чтобы заботиться о брате.

Александр Бычков (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Первое убийство


Изначально Бычков не собирался становиться серийным убийцей, но после первого преступления настолько вошёл во вкус, что даже начал вести дневник о своей новой деятельности. Однако, как признаётся сам Бычков, ещё в школьные годы ещё называли «хищником», так как он любил закусывать алкоголь сырым мясом. На тот момент ещё не человеческим.

«Все спрашивали: "Как ты можешь его есть сырым?" А мне нравилось. Я только подрезал да подрезал себе тонкими ломтиками. Сырые еще пескари хороши. Сидишь на рыбалке с бутылочкой пивка, поймал рыбку и тут же ею закусил. И зеленым лучком заел», — поделился преступник.

Своё первое убийство Александр совершил в 2009 году, когда ему был 21 год. Жертвой стал пожилой мужчина Евгений Жидков, с которым Бычков познакомился в местном баре и пригласил его переночевать. Но в итоге Бычков лишил его жизни.

«Первый мой вообще — "левый" пассажир. Только познакомились, выпили, слово за слово. Я ему: "Че ты, угрожать мне будешь?!" И ножом его ударил», — рассказал Александр.

Далее убийства начали происходить уже намного чаще. Все жертвы маньяка — мужчины средних лет, у которых есть проблемы с алкоголем и нет постоянного места жительства. Он работал по одной и той же схеме: находил потенциальную жертву, приглашал его выпить и затем жестоко отнимал жизнь при помощи ножа или молотка.

Останки своих жертв Бычков скрывал за собственным домом или выбрасывал на свалке, расположенной на улице Лермонтовской. Адреналин, который он получал от своих преступлений, полностью завладел им.

«Все вместе наложилось. У меня тогда были проблемы и на работе, и дома, и вообще везде. Было много всего эмоционального плана, плюс мой характер. Иногда я убивал, потому что злость накатывала на конкретного человека, а иногда — потому что в принципе злость на всех и весь мир. Я агрессивный, особенно когда выпью», — сказал Бычков.

Александр Бычков (фото: кадр из документального фильма «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка»)

Жажда славы


Белинский маньяк не особо заботился о сокрытии своих преступлений. Напротив, он сам признавался, что хотел внимания, хотя в тюрьму попасть не стремился. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он бродил по городку с расчленёнными телами жертв, заходя в магазины. Бычков позже рассказывал, что его несколько раз видели пьяным и в окровавленной одежде.

«Вот вы, если бы увидели меня где-нибудь в общественном месте, могли бы подумать, что я настолько опасен? Моя внешность давала мне алиби. Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство, а я рядом стоял, и никто не догадывается. Драйв такой», — поделился ощущениями каннибал.

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Увлёкся поеданием людей


Очередной жертвой маньяка стал Аркадий Аракелян. Именно в тот момент Бычков решает, что хочет стать каннибалом. Он, как обычно, разделывает тело убитого и прячет останки — всё, кроме сердца. Его он забрал с собой.

«Это было уже шестое убийство. Я его не планировал, но был я в тот момент сильно пьяный и сильно злой. И я у него сердце вырезал. Положил его в пакет, принес в пустой дом, где часто бывал. Сварил и съел», — рассказал убийца.
В своём дневнике Бычков написал: «еда оказалась прикольной».

Каннибал признался, что съедал всё в одиночку, несмотря на то, что были разговоры о том, что он делился с друзьями.

«Я ж не садист. Тушенку я не делал, как написали в газетах. Все, что приносил с собой, я съедал без остатка», — рассказал он.

Фото: istockphoto / LemonSeed

Арест каннибала


22 марта 2013 года «Белинский каннибал» был приговорён к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в отдалённой исправительной колонии на острове Огненный в Вологодской области — ФКУ ИК-5, также известном как «Вологодский пятак».

В его дневнике нашли записи об одиннадцати жертвах. Бычков не стал скрывать правду и сразу признался в содеянном. Затем он охотно сотрудничал со следствием, подробно рассказывая, кого, где и каким образом убил.

«Сейчас обо всех убитых жалею. Если была бы возможность, была бы волшебная палочка, как в фильме одном показывали, я бы все вернул и не стал убивать. Неохота в таком месте сидеть, зная, что на десятилетие перспективы никакой. Надеюсь, хотя бы это не на всю жизнь. Законы могут измениться, да и право на УДО есть у меня после 25 лет отсидки», — выразил надежду маньяк.

Любовная жизнь Александра Бычкова


Преступник рассказал, что переписывается с некой Кристиной Варр, которая живёт в Америке. Она узнала об Александре Бычкове из новостей и влюбилась в него. По словам Александра, она в курсе всего — знает и про убийства, и про каннибализм.

«Она человек вполне понимающий, знает, что в жизни всякое может быть», — сказал Бычков.
После трёх лет переписок Кристина приехала в Россию. Уже на втором свидании пара поженилась, а на третьем зачала сына. Девушка верит, что Александр хороший человек, и даже хочет перевезти его к себе на родину.


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#убийство
#алкоголь
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#маньяк
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Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов
12 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого.
Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В октябре 2023 года хабаровчанка обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы.

Однако новые искусственные зубы, как показала впоследствии экспертиза, не соответствовали её физиологическим особенностям. Через некоторое время ситуация ухудшилась: возникли осложнения и сильные боли. Женщина обратилась в другую клинику. Там, после подробного обследования, ей сообщили, что никакой потребности в удалении такого большого количества зубов не было. Кроме того, выбранный способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациентки.

Хабаровчанка обратилась в суд, где её требования поддержала краевая прокуратура. Суд согласился с её иском к ответчику и взыскал с клиники денежные средства, штраф и компенсацию морального ущерба в пользу потерпевшей в размере одного миллиона рублей.

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#суд
#штраф
#прокуратура
#женщина
#врач
#зубы
#хабаровский край
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