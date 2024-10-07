В Феодосии перекрыли улицы рядом с нефтебазой из-за пожара

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В Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.
На феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.
Сообщается, что движение транспорта было перекрыто по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Ткаченко попросил учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездки и отнестись с пониманием к ситуации.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы горит одноэтажный склад. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что движение транспорта было перекрыто по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Ткаченко попросил учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездки и отнестись с пониманием к ситуации.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы горит одноэтажный склад. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова