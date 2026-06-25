Львица утащила внука в джунгли прямо на глазах у деда
В индийском штате Гуджарат произошло нападение азиатской львицы на пятилетнего ребенка. Трагедия случилась вечером 24 июня в деревне Чатури, расположенной недалеко от заповедника Гирский лес — единственного в мире места обитания этого подвида крупных кошек.
По информации портала DeshGujarat, мальчик по имени Джиан Девкумбхай Прату возвращался домой вместе с дедом, который разносил по соседям молоко. В темноте из зарослей неожиданно выскочила хищница, схватила ребенка и скрылась с ним в джунглях.
Местные жители незамедлительно организовали поиски. Примерно в километре от деревни обнаружили частично съеденные останки мальчика. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и представители властей. В ходе масштабной поисковой операции удалось отловить львицу, совершившую нападение, а также еще четырех львов. В рвотных массах одного из пойманных хищников нашли фрагменты тела погибшего ребенка.
Жители Чатури возложили ответственность за случившееся на местные власти. Они неоднократно сообщали о том, что львы начали заходить на территорию деревни, однако, по их словам, никаких мер реагирования со стороны ответственных структур не последовало. Деревня находится в округе Амрели, который непосредственно граничит с Гирским лесом — заповедной зоной, где сохраняется популяция азиатских львов, занесенных в Красную книгу.
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