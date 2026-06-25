Львица утащила внука в джунгли прямо на глазах у деда

25 июня 2026, 21:53

DeshGujarat: азиатская львица напала на мальчика и съела в Индии

Фото: istockphoto/3dan3

В индийском штате Гуджарат произошло нападение азиатской львицы на пятилетнего ребенка. Трагедия случилась вечером 24 июня в деревне Чатури, расположенной недалеко от заповедника Гирский лес — единственного в мире места обитания этого подвида крупных кошек.