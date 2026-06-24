Редчайшие львы растерзали двух человек за три дня

24 июня 2026, 10:49

В Индии редкие азиатские львы растерзали двух человек за три дня

Фото: iStock/Seyms

В индийском штате Гуджарат поймали шесть редчайших азиатских львов, которые за три дня убили двух человек. Об этом пишет газета The Times of India.