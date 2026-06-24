Редчайшие львы растерзали двух человек за три дня
В индийском штате Гуджарат поймали шесть редчайших азиатских львов, которые за три дня убили двух человек. Об этом пишет газета The Times of India.
17 июня жители нашли останки недалеко от деревни Гадхада. Как выяснилось, они принадлежали Нагджи Гуджарии из соседнего села. Родственники подали заявление о его исчезновении двумя днями ранее. На месте происшествия эксперты обнаружили шерсть из гривы льва. Позже там поймали самца и самку, напавших на мужчину.
16 июня пропал работник придорожной закусочной из деревни Ковая. В последний раз его видели около полуночи, когда он вышел на улицу. Его растерзанное тело нашли неподалеку. По словам сотрудника департамента лесного хозяйства, мужчина пошел один в темноту, хотя его предупреждали об опасности приятель и охранник. Рядом с местом происшествия поймали напавших на него четырех львов.
Хищников поместили под наблюдение специалистов. Департамент лесного хозяйства призвал местных жителей не выходить по ночам и избегать троп, по которым обычно передвигаются животные.
В штате Гуджарат находится заповедник Гирский лес — последнее место обитания редчайших азиатских львов.
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