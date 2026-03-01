Со льда Финского залива спасли 230 рыбаков

01 марта 2026, 17:59

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Более 200 человек, включая четверых детей, спасли со льда Финского залива. Операция проводилась в Кронштадском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.





Рыбаки не смогли вернуться самостоятельно из-за трещины шириной в два-три метра, образовавшейся в 500 метрах от суши. Им на помощь направились катера на воздушной подушке — в итоге всех доставили на берег. Сейчас спасатели продолжают мониторинг акватории.

«230 рыбаков доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе», — передает ведомство.