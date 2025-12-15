Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона
Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Аллу Пугачеву к году условно за кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Инцидент произошел в феврале, когда женщина находилась в травматологическом отделении городской больницы. Ночью, дождавшись, пока другая пациентка уснет, Пугачева забрала с ее кровати телефон. Ущерб составил семь тысяч рублей. Женщина признала свою вину и согласилась с решением суда.
