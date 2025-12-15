Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона

15 декабря 2025, 09:18

В Новосибирске жительница Алла Пугачева получила год условно за кражу телефона

Фото: iStock/Zolnierek

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Аллу Пугачеву к году условно за кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.