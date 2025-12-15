Российского пенсионера 65 раз пронзили вилами после одной просьбы

15 декабря 2025, 08:22

Пенсионер с психическим расстройством из Амурской области заколол вилами гостя

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

В Амурской области осудят 75-летнего местного жителя, который заколол знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.