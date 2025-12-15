Российского пенсионера 65 раз пронзили вилами после одной просьбы
В Амурской области осудят 75-летнего местного жителя, который заколол знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло апрельским вечером в доме на улице Строительной в городе Шимановске. В тот день к пенсионеру пришел пожилой знакомый и потребовал деньги в долг.
Вскоре между ними вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин жилья схватил вилы и 65 раз пронзил ими гостя. Когда тот упал на пол, обвиняемый добил его кулоном по голове. Убедившись, что неприятель скончался, он спрятал его тело в хозпостройке на участке. О кровавой расправе мужчина рассказал родственникам, а те вызвали полицию.
Психиатрическая судебная экспертиза показала, что пенсионер страдает хроническим психическим расстройством и представляет опасность для себя и окружающих. Его планируют отправить на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар. Уголовное дело об убийстве направили в суд.
Читайте также: