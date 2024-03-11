Лжесоцработницы украли у пенсионерки из Подмосковья 850 тыс рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух женщин, подозреваемых в краже денег у 84-летней жительницы Одинцова, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«За помощью к правоохранителям обратилась потерпевшая. Она рассказала, что к ней в квартиру, расположенную на Вокзальной улице, пришли две женщины. Они представились социальными работницами, и пока одна из них разговаривала с хозяйкой на кухне, вторая украла из комнаты 850 тысяч рублей. После этого лжесоцработницы скрылись», — говорится в сообщении.Полицейские разыскали злоумышленниц в Калужской области. Оказалось, что 22-летняя жительница Московской области и 31-летняя уроженка Украины, обе ранее судимые. Против них завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция устанавливает причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
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