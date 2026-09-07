Испанский автогонщик разбился насмерть на соревнованиях GTI Trophy

07 сентября 2026, 01:25

Испанский автогонщик Пабло Аморос погиб в результате аварии на трассе «Монтебланко»

Фото: iStock/jorgeantonio

Испанский автогонщик погиб в воскресенье в результате аварии во время гонки GTI Trophy на автодроме «Монтебланко» в Уэльве. Об этом сообщила Королевская испанская федерация автоспорта (RFEDA) на своей странице в соцсети Х.