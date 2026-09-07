Испанский автогонщик разбился насмерть на соревнованиях GTI Trophy
Испанский автогонщик погиб в воскресенье в результате аварии во время гонки GTI Trophy на автодроме «Монтебланко» в Уэльве. Об этом сообщила Королевская испанская федерация автоспорта (RFEDA) на своей странице в соцсети Х.
Уточняется, что трагедия унесла жизнь гонщика Пабло Амороса, который выступал в кольцевых гонках и ралли по всей Испании. По профессии он был юристом. Подробности инцидента в материале не уточняются. Пресс-служба RFEDA выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковной Шатуре в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на 9-м километре автодороги «Дубасово — Пятница — Пестовская», когда пьяный водитель протаранил авто с женщиной и её маленькой дочкой. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют точные обстоятельства случившегося.
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