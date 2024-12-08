Раскрыта причина массового отравления детей в ЯНАО

Фото: iStock/ Drazen Zigic
Окружное управление Роспотребнадзора заявило, что дети, которые приехали на спортивные соревнования в Тарко-Сале (ЯНАО), отравились в гостинице, где работал больной повар, проинформировало агентство Ura.ru.
По ходу проверки выявили, что один из сотрудников кухни в гостинице, в которой жили дети, был заражен кишечной инфекцией — поэтому заболевание массово распространилось у несовершеннолетних.
Специалисты уже дезинфицировали помещения, а ещё составили протокол о временном запрете деятельности предприятия, поставлявшего еду в гостиницу.
Следственный комитет региона отмечал, что в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторых ребят госпитализировали.
Читайте также:
В Краснодаре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию
В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека
В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа
«В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности. Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара», — обратили внимание представители Роспотребнадзора.
Специалисты уже дезинфицировали помещения, а ещё составили протокол о временном запрете деятельности предприятия, поставлявшего еду в гостиницу.
Следственный комитет региона отмечал, что в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторых ребят госпитализировали.
Читайте также:
В Краснодаре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию
В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека
В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа
Ольга Енгалычева