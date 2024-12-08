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Раскрыта причина массового отравления детей в ЯНАО

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Окружное управление Роспотребнадзора заявило, что дети, которые приехали на спортивные соревнования в Тарко-Сале (ЯНАО), отравились в гостинице, где работал больной повар, проинформировало агентство Ura.ru.
По ходу проверки выявили, что один из сотрудников кухни в гостинице, в которой жили дети, был заражен кишечной инфекцией — поэтому заболевание массово распространилось у несовершеннолетних.

«В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности. Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара», — обратили внимание представители Роспотребнадзора.



Специалисты уже дезинфицировали помещения, а ещё составили протокол о временном запрете деятельности предприятия, поставлявшего еду в гостиницу.

Следственный комитет региона отмечал, что в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторых ребят госпитализировали.

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Около 20 человек задержали после ЛГБТ-вечеринки* в Санкт-Петербурге
08 декабря 2024, 21:44

Фото: iStock/ Fedorovekb

Полицейские в Санкт-Петербурге доставили в отдел порядка 20 человек в рамках профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка* «Круги свободы — бал», сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Собеседник агентства подчеркнул, что на момент визита сотрудников правоохранительных органов в арт-пространстве было в общей сложности около 130 человек. Полицейские доставили в отделения особо активных из них «для разбирательства и профилактической работы», обратил внимание он.

Источник уточнил, что во время обыска работники полиции нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящий момент устанавливаются организаторы данного мероприятия.

Закрытая вечеринка проходила в арт-пространстве, которое расположено на Проспекте Обуховской обороны. Работники полиции проверяли личность и возраст всех участников мероприятия.

Ранее похожие рейды проходили в московских гей-клубах* «Центральная станция» и Bizarre.

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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В Краснодаре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию
08 декабря 2024, 21:00

Фото: iStock/ Pornpak Khunatorn

В Краснодаре четыре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию, сообщил Телеграм-канал Baza.
Авторы материла утверждают, что четыре девочки-подростка поступили в медицинское учреждение с двух адресов — с Агрохимической улицы и улицы Есенина в Музыкальном районе города. Школьницам 14-15 лет, у обеих медицинские работники диагностировали «токсическое отравление неизвестным веществом». Часть девочек впала в кому. Причиной отравления могло стать употребление наркотических веществ.

Потом в УМВД по Краснодарскому краю добавили, что только одна несовершеннолетняя была без сознания, и на данный момент жизни девочек ничего не угрожает. Оказалось, что до произошедшего школьницы гуляли вместе — трое из них учатся в одном учебном учреждении. Всех девочек воспитывали в благополучных семьях и в прошлом они не состояли на учете.

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#больница
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Петербурженка обнаружила пропавшего сына в неожиданном месте
08 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/ Andrii Lysenko

Жительница Санкт-Петербурга нашла пропавшего сына спящим в кровати, сообщила «Фонтанка.ру».
8 декабря сын петербурженки «пропал» накануне вечером. До этого он сказал матери, что едет с учебы домой, но в квартире женщина его не увидела. Телефон 18-летнего первокурсника работал, так что взволнованная мать отправилась искать юношу.

Петербурженка бегала по району, когда уже ближе к полуночи решила позвонить в полицию. Когда в дело вступил участковый, оказалось, что всё это время «пропавший» юноша спал в своей же кровати — женщина его не заметила. Студент утверждал, что никто не совершал противоправных действий в его отношении.

Ранее сообщалось, что турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал почти два месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах. Молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.

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В Хабаровском крае ребёнок скатился с горки под колёса машины
08 декабря 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмамии увезли в больницу.
Инцидент произошёл в городе Амурск, сообщает телеграм-канал «112». 11-летний мальчик катался на ледянках с горки, устроенной на склоне неподалёку от дома. Во время очередного спуска он вылетел на проезжую часть. В это время по дороге проезжала Mazda Demio. Водитель не успел затормозить, так как ребёнок на санках вылетел прямо под колёса, и наехал на мальчика.

В результате столкновения школьник получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи в отделении интенсивной терапии. Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения. В случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В ГИБДД призвали родителей внимательно относиться к безопасности своих детей.

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В Петербурге пенсионер отдал курьеру мошенников больше 22 млн рублей
08 декабря 2024, 15:28

Фото: iStock/Vladimir Fedorov

В Санкт-Петербурге мошенник позвонил пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Потерпевший передал курьеру больше 22 миллионов рублей, работники полиции ищут злоумышленников, сообщил Телеграм-канал «Петербургская полиция».
По информации Министерства внутренних дел Российской Федерации, недавно 71-летний житель одного из домов на улице Ленсовета обратился в отделение полиции Московского района.

«Заявитель рассказал, что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, назвав себя „сотрудником правоохранительных органов“, сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пенсионера снять деньги с его счетов и передать их курьеру якобы для обеспечения сохранности», — подчёркивалось в сообщении.

Представители ведомства уточнили, что пенсионер за несколько встреч около подъезда своего дома отдал курьеру 22,3 млн рублей. Через некоторое количество времени пожилой мужчина осознал, что его обманули и сообщил о происшествии сотрудникам полиции.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Спартанские методы: Мать заставила дочку стоять босиком на снегу
08 декабря 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Eugene Nekrasov

В Москве суровая «яжмать» прибегла к поистине спартанским методам воспитания. Заставила дочку стоять босыми ногами на снегу.
Конфликт поколений произошёл на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы, сообщает телеграм-канал Mash. Уставшая от капризов девочки, «мать года» выставила дочь из машины, разула её и заставила стоять босиком на снегу. На кадрах, которые удалось заснять подписчице канала, видно, как ребёнок по очереди поджимает ноги, отрывая то одну, то другую от свежевыпавшего снега.

На улице было минус два градуса, так что суровость и действенность воспитательной меры не вызывала сомнений. Те, кого в детстве за плохое поведение всего лишь ставили в угол, могут облегчённо выдохнуть.

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СК инициировал проверку после массового отравления детей-спортсменов в ЯНАО
08 декабря 2024, 13:18

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет начал проверку после массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли на соревнования конькобежцев из Свердловской области, проинформировало агентство «Интерфакс», ссылаясь на управление СК по региону.
7 декабря в Тарко-Сале проводились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. На них прибыли дети-спортсмены из Свердловской области.

«После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — обратили внимание в Следственном комитете.

По факту инцидента началась доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Сотрудники социального центра нашли тело одного из постояльцев центра. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, потом ещё двое из них скончались. По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек — у них выявили отравление неизвестным веществом.

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#спортсмены
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Площадку у квартиры Мизулиной измазали фекалиями
08 декабря 2024, 13:07

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Москве 16-летний подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована российский общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. За это ему обещали заплатить 500 долларов.
Парень отправился к дому Екатерины Мизулиной в Погорельском переулке 1 декабря, сообщает телеграм-канал Baza. Там он поднялся на нужный этаж и испачкал лестничную площадку около её квартиры. На следующий день видеозапись с результатами его «работы» появилась в сети.

Через неделю Мизулина опубликовала ролик с извинениями подростка. Она рассказала, что подросток состоял в экстремистском чате, связанном с Украиной. По его словам, задание нагадить около жилища общественницы он получил в Telegram. За это ему обещали хорошее вознаграждение, однако никаких денег он не получил.

Сейчас на парня оформлен административный протокол. Кроме того, его отца оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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#telegram
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Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе — Reuters
08 декабря 2024, 12:24

Фото: istockphoto/Diy13

Президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, находился сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Известно, что незадолго до захвата Дамаска боевиками-джихадистами борт Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта сирийской столицы. Агентство не смогло точно установить, был ли в салоне воздушного судна Асад, но предполагается, что это именно так.

Сначала самолёт взял курс на прибрежные районы страны, где находятся алавиты — сторонники Асада. Но затем борт неожиданно повернул в другую сторону, а потом и вовсе пропал с радаров. Возможно, самолёт стало нельзя отслеживать из-за отключённых транспондеров, но наиболее вероятно, что он был сбит, считает источник агентства. Борт исчез с радаров через 40 минут после взлёта в районе города Хомс на высоте 495 метров.

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