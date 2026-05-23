Мальчик утонул в Саратовской области, его тело нашли спустя пять дней поисков
В Саратовской области завершились поиски мальчика, пропавшего пять дней назад. Тело ребенка обнаружили в реке Хопер, пишут «Аргументы и факты».
Как сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин, предположение о том, что школьник утонул, подтвердилось. Поиски ребенка велись с 18 мая. В них участвовали спасатели и водолазы из Саратова, Балашова и Ртищева. Страшная находка обнаружилась в районе города Аркадак.
В настоящее время на месте продолжают работать спасатели, водолазы, полицейские и следователи. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что двое детей утонули в Башкирии за сутки. Одежду одного из них обнаружили.