Мальчик залез на трансформаторную будку и погиб от мощного удара током в Мамонове
В Калининградской области 14-летний подросток погиб от удара током на заброшенной территории в городе Мамоново. Об этом сообщили в Telegram-канале «Калининградский Следком».
Трагедия произошла днём 4 апреля на улице Тельмана. Мальчик гулял с друзьями по заброшенной производственной территории и в процессе игры залез на опору трансформаторной подстанции, находившуюся под напряжением. Несовершеннолетнего ударило током, и он скончался на месте.
В пресс-службе МЧС России отметили, что спасателям пришлось снимать тело погибшего с высоты семи метров. Следователи уже осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент расследование продолжается.
Ранее «Радио 1» передавало, что на северо-востоке Москвы 15-летний подросток получил серьёзные травмы, упав на рельсы и попав под поезд.
