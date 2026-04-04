В Москве на платформе Маленковская поезд перерезал ноги 15-летнему подростку
Вечером 4 апреля на северо-востоке Москвы 15-летний подросток получил серьёзные травмы на железной дороге. Подробности сообщает «МК».
Чрезвычайное происшествие случилось в 19:30 по московскому времени на платформе Маленковская Ярославского направления. По предварительным сведениям, подросток упал на рельсы, и поезд перерезал ему ноги.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о возможной причастности пострадавшего к группировке «зацеперов». Врачи госпитализировали потерпевшего в медицинское учреждение, где уже оказывают ему необходимую помощь. Точные обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
