В Москве на платформе Маленковская поезд перерезал ноги 15-летнему подростку

Вечером 4 апреля на северо-востоке Москвы 15-летний подросток получил серьёзные травмы на железной дороге. Подробности сообщает «МК».



Чрезвычайное происшествие случилось в 19:30 по московскому времени на платформе Маленковская Ярославского направления. По предварительным сведениям, подросток упал на рельсы, и поезд перерезал ему ноги.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о возможной причастности пострадавшего к группировке «зацеперов». Врачи госпитализировали потерпевшего в медицинское учреждение, где уже оказывают ему необходимую помощь. Точные обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Ранее выяснились подробности инцидента с залитым кровью парнем, которого нашли в центре Москвы.

Ольга Щелокова

