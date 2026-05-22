Малышка выпала с балкона третьего этажа в Тверской области после ухода матери из дома
В городе Бологое малышка выпала с балкона третьего этажа. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК РФ по Тверской области».
Инцидент произошёл 22 мая. По информации ТАСС, мать оставила спящую девочку дома одну и ушла в магазин. Проснувшись, ребёнок вышел на балкон, залез на предметы мебели и выпал из окна. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей медицинскую помощь.
Следователь СК выехал на место происшествия, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.
В ведомстве подчеркнули, что нельзя ставить мебель у подоконников и рассчитывать на «прочную» москитную сетку. Необходимо устанавливать специальные фиксаторы, которые не позволяют малолетним открывать окна полностью, и не оставлять детей без присмотра в потенциально опасных местах.
