Малолетняя девочка выпала с балкона дома на северо-западе Москвы

07 августа 2025, 12:16

Фото: istockphoto / eranicle

На северо-западе Москвы произошел инцидент, в результате которого ребенок пострадал после падения с балкона квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы Агентству городских новостей «Москва».







«Малолетняя девочка, родившаяся в 2024 году, упала с балкона квартиры на втором этаже жилого дома на проспекте Маршала Жукова и была доставлена в медицинское учреждение», – отметили в надзорном ведомстве.