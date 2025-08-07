Малолетняя девочка выпала с балкона дома на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы произошел инцидент, в результате которого ребенок пострадал после падения с балкона квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы Агентству городских новостей «Москва».
«Малолетняя девочка, родившаяся в 2024 году, упала с балкона квартиры на втором этаже жилого дома на проспекте Маршала Жукова и была доставлена в медицинское учреждение», – отметили в надзорном ведомстве.В настоящее время проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует процессуальную проверку и ее результаты.
