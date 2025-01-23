Аккуратно упаковала трупы мужа и детей и пошла в кино: многодетная мать из Владивостока устроила кровавую бойню в квартире

Фото: iStock/Vad-Len
Страшная трагедия произошла во Владивостоке в апреле 2021 года. Многодетная мать зарезала своего мужа и двух 5-летних детей. После того как женщина совершила убийство, она аккуратно упаковала тела своих родственников и ещё два дня жила с ними в квартире.
Подробности жестокой расправы читайте в материале «Радио 1».
Пара жила, на первый взгляд, в очень счастливом браке. Обеспеченные деньгами, в своей квартире в 2015 году они узнали о пополнении в семействе. Ждали одного ребенка, а судьба преподнесла им подарок в виде тройняшек.
Фото: iStock/Natalia Kuzina
Первенцев назвали Дима, Кирюша, Викуся. В социальных сетях с радостным событием в семье пару поздравили более двух тысяч человек.
В своих публикациях в социальных сетях многодетная мать часто рассказывала о радостных и не очень событиях из жизни своей семьи.
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
После рождения малышей супруга начала себя странно вести, но мало кто придавал этому значение. Усталость, недосып — обычное состояние молодых родителей. Дальше — больше. Ситуация дошла до того, что супругу приходилось иногда отвозить детей в Фокино к родственникам, в то время как его жена активно публиковала посты, пытаясь найти новые знакомства и заявляя о своём разводе.
27 апреля супруги сильно поругались. Муж решил развестись с женой и забрать детей. Тогда мамочка схватилась за нож. Пощады не было никому: она холоднокровно убила мужа и 5-летних дочку с сыном. А вечером, как ни в чем не бывало, отправилась забирать третьего ребенка в детский садик.
Фото: iStock/Anna Reshetnikova
Соседка заподозрила неладное. По информации, полученной от источника, она почувствовала странный запах, исходящий из квартиры соседей. Женщина пыталась достучаться до соседей, но на звонки и стуки в дверь никто не отвечал. Спустя два дня она решила вызвать отца главы семейства. Именно он обнаружил тела убитых.
Когда он вошёл в квартиру, то увидел тело своего мёртвого сына. Пол был чистым, а кровь стекала на целлофан, подложенный под труп. Тела детей мама аккуратно упаковала в спортивную сумку — на их шее зафиксированы глубокие порезы.
В момент, когда свекор обнаружил пугающую находку, мать и сын находились в кинотеатре. Подозреваемую задержали во время киносеанса. Она была в невменяемом состоянии.
В Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Жительнице Владивостока грозит до 20 лет лишения свободы.
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Родители тройняшек
Пара жила, на первый взгляд, в очень счастливом браке. Обеспеченные деньгами, в своей квартире в 2015 году они узнали о пополнении в семействе. Ждали одного ребенка, а судьба преподнесла им подарок в виде тройняшек.
«Мама хотела сыночка, а папа о дочке мечтал. Но не знали они, что судьбою, в их споре поставлена точка. И в весеннее, апрельское утро, им аист принёс три кулёчка, а в них два сына и дочка!!!» — писала в социальных сетях в ожидании малышей мама.
Фото: iStock/Natalia Kuzina
Первенцев назвали Дима, Кирюша, Викуся. В социальных сетях с радостным событием в семье пару поздравили более двух тысяч человек.
Воспитывать тройню тяжело
В своих публикациях в социальных сетях многодетная мать часто рассказывала о радостных и не очень событиях из жизни своей семьи.
«Я просто не такая, как все.. Наверное, особенная.. Люблю и ненавижу себя одновременно.. Я такая.. Я привыкла к вечным сражением своего сердца и разума...» — писала женщина.Воспитание троих детей одного возраста дело не простое, но помогали муж и его родители. Несмотря на это, женщина все же сетовала на то, что ей сложно.
«У меня этот год был ОЧЕНЬ тяжелым.....Насколько и не передать...нервы сдавали, если бы не отпуск...я бы наверное ...ноги протянула...Сейчас после того как хоть ненадолго, но отдохнули… подлечили нервы, я немного стала поспокойнее», — делилась с подписчиками мамочка.По всей видимости, в 2021 году, когда малышам было по 5 лет, послеродовая депрессия разыгралась в психиатрическое состояние, и большая семья стала сильно тяготить мамашу.
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Просто убила
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
После рождения малышей супруга начала себя странно вести, но мало кто придавал этому значение. Усталость, недосып — обычное состояние молодых родителей. Дальше — больше. Ситуация дошла до того, что супругу приходилось иногда отвозить детей в Фокино к родственникам, в то время как его жена активно публиковала посты, пытаясь найти новые знакомства и заявляя о своём разводе.
27 апреля супруги сильно поругались. Муж решил развестись с женой и забрать детей. Тогда мамочка схватилась за нож. Пощады не было никому: она холоднокровно убила мужа и 5-летних дочку с сыном. А вечером, как ни в чем не бывало, отправилась забирать третьего ребенка в детский садик.
Тела обнаружил дедушка
Фото: iStock/Anna Reshetnikova
Соседка заподозрила неладное. По информации, полученной от источника, она почувствовала странный запах, исходящий из квартиры соседей. Женщина пыталась достучаться до соседей, но на звонки и стуки в дверь никто не отвечал. Спустя два дня она решила вызвать отца главы семейства. Именно он обнаружил тела убитых.
Когда он вошёл в квартиру, то увидел тело своего мёртвого сына. Пол был чистым, а кровь стекала на целлофан, подложенный под труп. Тела детей мама аккуратно упаковала в спортивную сумку — на их шее зафиксированы глубокие порезы.
Упаковала тела и пошла в кино
В момент, когда свекор обнаружил пугающую находку, мать и сын находились в кинотеатре. Подозреваемую задержали во время киносеанса. Она была в невменяемом состоянии.
«Предположительно, перед убийством она употребила наркотические вещества. Кстати, женщина нигде не работала, занимаясь воспитанием детей. Ее муж трудился в крупной финансовой организации», — ссылаясь на источник писала gazeta.ru.
В Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Жительнице Владивостока грозит до 20 лет лишения свободы.
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Елена Генералова