Маньяк-аниматор с Гоа сделал шокирующее заявление

20 января 2026, 14:18

Маньяк-аниматор с Гоа признался в серии убийств во время допроса

Фото: iStock/Alexander Semenov

30-летний Алексей Леонов, задержанный в Индии, признался в серии убийств. Он убил двух россиянок на Гоа и утверждает, что может быть причастен к смерти еще 15 женщин. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.