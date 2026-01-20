Маньяк-аниматор с Гоа сделал шокирующее заявление
30-летний Алексей Леонов, задержанный в Индии, признался в серии убийств. Он убил двух россиянок на Гоа и утверждает, что может быть причастен к смерти еще 15 женщин. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Леонов совершал преступления в штате Химачал-Прадеш. Там он посещал буддистские святыни и знакомился с жертвами через соцсети. Когда женщины отказывали ему в любви, он расправлялся с ними. Полиция сейчас пытается установить личности пропавших без вести девушек в Химачал-Прадеш. Следователи проверяют места, где жил маньяк, и изучают его маршруты передвижения.
Ранее сообщалось, что Леонов находился под наркотиками, когда совершал свои злодеяния. Он отравил местную жительницу и перерезал горло двум россиянкам. Маньяк одновременно встречался с тремя жертвами, одной из которых сделал предложение. Полицейские задержали его на месте преступления, где он лежал рядом с телом одной из убитых. Местные жители утверждают, что мужчина мог попробовать новый вид наркотика.
Читайте также: