На границе Индии с Пакистаном вновь раздались звуки стрельбы
Перестрелка на линии разграничения между Индией и Пакистаном произошла 18 июля. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Как уточняется в публикации, интенсивный обмен огнём продолжался около двух часов в секторе Раджури (штат Джамму и Кашмир) вдоль линии контроля. По сведениям источника издания, военнослужащие индийской армии не допустили прорыва террористов через границу.
Инцидент оказался наиболее крупным по масштабу после окончания операции Индии «Синдур» в мае 2025 года. При этом ранее в этом районе уже отмечались отдельные столкновения, но они носили менее серьёзный характер.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в Ереване. В результате инцидента от огнестрельных ранений погиб один человек.
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