Достижения.рф

На границе Индии с Пакистаном вновь раздались звуки стрельбы

NDTV: индийские военные открыли стрельбу на границе с Пакистаном
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Перестрелка на линии разграничения между Индией и Пакистаном произошла 18 июля. Об этом сообщил телеканал NDTV.



Как уточняется в публикации, интенсивный обмен огнём продолжался около двух часов в секторе Раджури (штат Джамму и Кашмир) вдоль линии контроля. По сведениям источника издания, военнослужащие индийской армии не допустили прорыва террористов через границу.

Инцидент оказался наиболее крупным по масштабу после окончания операции Индии «Синдур» в мае 2025 года. При этом ранее в этом районе уже отмечались отдельные столкновения, но они носили менее серьёзный характер.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в Ереване. В результате инцидента от огнестрельных ранений погиб один человек.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0