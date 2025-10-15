Достижения.рф

«Маньяка-кукольника» Москвина могут перевести на амбулаторное лечение

Фото: iStock/OlFedv

Печально известного осквернителя могил из Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который проходит принудительное лечение в психиатрической больнице № 2, могут выписать уже в ближайший месяц. Об этом ранее сообщали СМИ.



Москвин находится в стационаре с 2012 года. Тогда его признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности по делу о надругательстве над могилами и телами умерших. В его квартире обнаружили останки более двадцати несовершеннолетних, которых он выкопал из захоронений. До задержания Москвина знали как краеведа и исследователя нижегородских кладбищ.

Источники сообщают, что врачи ходатайствуют о смягчении мер из-за ухудшения физического и психического состояния пациента — за годы лечения он стал практически недееспособным, испытывает трудности с передвижением и речью.

Психиатр Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что возможное освобождение Москвина не означает возвращение к полноценной свободе.

«Будет активное амбулаторное наблюдение. По-любому раз в месяц или раз в две недели ему надо будет показываться. Сам не придет — приведут под конвоем», — сказал эксперт.

Решение суда о дальнейшем лечении Москвина ожидается в ближайшее время.
Иван Мусатов

