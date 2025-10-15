«Маньяка-кукольника» Москвина могут перевести на амбулаторное лечение

15 октября 2025, 10:40

Фото: iStock/OlFedv

Печально известного осквернителя могил из Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который проходит принудительное лечение в психиатрической больнице № 2, могут выписать уже в ближайший месяц. Об этом ранее сообщали СМИ.





Москвин находится в стационаре с 2012 года. Тогда его признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности по делу о надругательстве над могилами и телами умерших. В его квартире обнаружили останки более двадцати несовершеннолетних, которых он выкопал из захоронений. До задержания Москвина знали как краеведа и исследователя нижегородских кладбищ.



Источники сообщают, что врачи ходатайствуют о смягчении мер из-за ухудшения физического и психического состояния пациента — за годы лечения он стал практически недееспособным, испытывает трудности с передвижением и речью.





«Будет активное амбулаторное наблюдение. По-любому раз в месяц или раз в две недели ему надо будет показываться. Сам не придет — приведут под конвоем», — сказал эксперт.