Пострадавший от стрельбы мальчик в Петербурге оказался саксофонистом

24 мая 2026, 12:49

У Мариинского театра стреляли в саксофониста

В Санкт-Петербурге выступление 11-летнего саксофониста обернулось стрельбой. Инцидент произошел, когда к месту, где ребенок играл на улице, подъехал автомобиль белого цвета, после чего раздался громкий хлопок, сообщает 78.ru.





По словам очевидицы, прохожие сразу подбежали к мальчику. Школьник не плакал и не кричал — он находился в состоянии шока. Отмечается, что лицо ребенка было в крови, однако характер травмы не уточняется.



Свидетели предположили, что стреляли из травматического пистолета из проезжавшей машины. Владелец близлежащего кафе после произошедшего обнаружил на окне заведения след от выстрела.



