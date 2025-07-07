В Дмитрове полиция ищет подростков, которые издевались над девятилетним мальчиком

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В Дмитрове полиция проводит проверку по факту публикации видео, на котором группа подростков издевается над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Московской области.



На кадрах видно, как девятилетнего мальчика оскорбляют, бьют ногами и заставляют бегать на поводке. В настоящее время сотрудники отдела по делам несовершеннолетних устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Пока заявлений по данному факту не поступало.

«По результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — передает телеграм-канал ведомства.
Перед этим сообщалось, что в Сочи одноклассники надругались над сверстником с аутизмом.
Лидия Пономарева

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