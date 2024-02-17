Mash: четвероклассника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы

Фото: istock / Evgenia Sholohova
Мальчика засосало в снегоуборочный комбайн на севере Москвы. Как сообщает Телеграм-канал Mash, в день инцидента выпала месячная норма осадков, из-за чего была плохая видимость.
11-летний Кирилл М. возвращался домой после уроков. Навстречу ему ехал снегоуборочная машина, но ребенок был очень увлечен видами Войковского района, что не заметил, как попал под щётку машины. Водитель вызвал бригаду скорой помощи. Медики отвезли школьника в больницу и зашили рваную рану правой голени.
Ранее стало известно, что Новосибирске задержали мать младенца, которая завернула его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека
Пациентка московской клиники умерла после подтяжки лица
В Новгородской области организаторам нарколаборатории дали до 24 лет колонии
Алина Юрчак