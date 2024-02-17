Mash: четвероклассника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы

В Новосибирске задержали 22-летнюю женщину по подозрению в попытке убийства собственного новорожденного ребенка, которого она завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер в 25-градусные морозы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.