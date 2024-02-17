В Новосибирске задержали мать младенца, выброшенного в мусорный контейнер

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В Новосибирске задержали 22-летнюю женщину по подозрению в попытке убийства собственного новорожденного ребенка, которого она завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер в 25-градусные морозы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.
«В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка в городе Новосибирске возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана его 22-летняя мать», — сказано в сообщении.Новорожденный ребенок был обнаружен днем 16 февраля в мусорном баке на улице 1905 года местным жителем. Бригада скорой помощи доставила малыша в больницу. По информации регионального минздрава, состояние мальчика стабильное. Сколько времени ребенок провел на улице — неизвестно.
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