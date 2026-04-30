Mash: Героя России и космонавта Александра Лазуткина госпитализировали в Москве
Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Александра Лазуткина госпитализировали в одну из столичных больниц. По информации телеграм-канала Mash, у 68-летнего мужчины диагностировали инфаркт.
Лазуткин известен своим полетом на корабле «Союз ТМ-25» и работой на орбитальной станции «Мир» в 1997 году. Та экспедиция вошла в историю отечественной космонавтики как одна из самых драматичных и опасных.
За время миссии экипаж столкнулся с критическими ситуациями. 23 февраля на борту произошло возгорание кислородной шашки, 27 марта зафиксировали утечку токсичного вещества, а летом случилась разгерметизация модуля из-за столкновения с грузовым кораблем «Прогресс М-34».
Ранее певицу Ларису Долину госпитализировали из-за сильных болей в позвоночнике.
