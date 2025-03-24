В центре российского города огонь охватил торговый центр

Стали известны новые шокирующие детали дела об учительнице из Индианы, США, которая совратила 10 школьников. Ранее женщина называла причиной своих действий похудение на 68 килограммов, потому что толстой она «не попадала в неприятности». О новых показаниях по делу сообщает DailyMail.