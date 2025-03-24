В центре российского города огонь охватил торговый центр

Фото: МЧС России
В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, передает Telegram-канал МЧС России.
Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров.
К тушению привлечены 70 человек и 19 единиц техники.
Работники центра рассказали, что пожар, возможно, начался в ночном клубе «Ля Мажор», расположенном внутри здания. Всех, кто находился в ТЦ, удалось эвакуировать без промедления, передает Telegram-канал Mash.
Ситуация осложняется угрозой распространения огня на соседние строения. Спасатели делают все возможное, чтобы локализовать возгорание.
Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона. За сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы.
Читайте также:
Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео
«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала о трудностях перед родами
Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
К тушению привлечены 70 человек и 19 единиц техники.
Работники центра рассказали, что пожар, возможно, начался в ночном клубе «Ля Мажор», расположенном внутри здания. Всех, кто находился в ТЦ, удалось эвакуировать без промедления, передает Telegram-канал Mash.
Ситуация осложняется угрозой распространения огня на соседние строения. Спасатели делают все возможное, чтобы локализовать возгорание.
Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона. За сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы.
Читайте также:
Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео
«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала о трудностях перед родами
Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
Мария Моисеева